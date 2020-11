Da domani, venerdì 27 novembre, l’Amministrazione Comunale avvierà l’indagine epidemiologica sulla popolazione di Polistena. Un grande risultato per l’attività di screening sul territorio cittadino per contrastare l’emergenza pandemica da Covid-19 e per dare una risposta sociale a tutti quei cittadini che sono più esposti e che si trovano in situazioni di difficoltà economiche.

Gratuitamente saranno effettuati circa 700 tamponi rapidi con priorità a dipendenti comunali, operatori scolastici, forze dell’ordine operanti a Polistena. Tutti i cittadini residenti potranno fare domanda con priorità per i nuclei familiari indigenti.

L’Amministrazione Comunale ha stanziato risorse importanti nel proprio bilancio per finanziare l’iniziativa che si svolgerà in modalità Drive-In nell’Isola Pedonale di Piazzale Trinità. Le attività di monitoraggio saranno gestite dai volontari sanitari del Comitato Tecnico di supporto al COC in collaborazione con il personale sanitario dell’ONG Emergency e in collaborazione con AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue e coadiuvati nella logistica dal gruppo di volontari di Protezione Civile.

Ci siamo battuti sin dal primo tempo di questa terribile pandemia affinché sul territorio si avviasse una campagna di tamponi a tappeto per salvaguardare la salute dei nostri concittadini. Polistena si conferma un passo avanti perché da domani, autonomamente e con proprie risorse, contribuirà all’attività di screening sul territorio sostenendo, come ha sempre fatto, la Sanità Pubblica della nostra Regione.

La lungimiranza e la visione politica dell’attuale Amministrazione Comunale in continuità con la campagna avviata a Marzo, ai tempi del primo lockdown, tesa alla tutela del diritto alla salute ed alla lotta al Covid rappresenta un modello da seguire per tutto il territorio ed una speranza per la tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione a tutti i cittadini.