Si è svolta a Polistena la festa del tesseramento 2023 al PCI. Tanta la partecipazione di compagne e compagni che hanno come di consueto rinnovato la loro identità ed appartenenza alla sezione “A. Gramsci”.

Sono intervenuti il segretario Fabio Racobaldo che ha ricordato l’importanza della militanza e dell’organizzazione per una sezione che storicamente porta avanti battaglie importanti per la tutela dei diritti dei cittadini a cominciare dalla sanità e dall’ospedale di Polistena. Racobaldo ha parlato anche della necessità di sostenere l’Amministrazione Comunale che rappresenta le istanze popolari dei più deboli oggi minacciati da un governo reazionario che sta privando i più disagiati di diritti fondamentali come il reddito di cittadinanza.

Maria Catena Scali nel suo intervento ha sottolineato il ruolo delle donne e dei giovani in politica valorizzando l’impegno dei comunisti sul territorio. Scali ha rappresentato la possibilità di allargare il partito ad altre realtà viciniore e il punto di partenza è l’assemblea regionale di Lamezia Terme dei comunisti uniti. Ha infine elogiato l’iniziativa delle borse- lavoro finanziate con parte degli stipendi di Sindaco e amministratori.

Ha concluso la serie di interventi il Sindaco di Polistena Michele Tripodi componente della segreteria nazionale del PCI che ha esaminato la fase politica internazionale e nazionale. “La ricerca della pace – ha affermato Tripodi – è necessaria poiché l’invio continuato di armi in Ucraina è benzina sul fuoco. In Europa prima dell’89 non c’erano state guerre, oggi la guerra in Ucraina ha destabilizzato tutto indebolendo tutti i paesi europei a vantaggio di Usa e altre superpotenze.” Continuando il suo intervento Tripodi si è soffermato sulle difficoltà di spesa del PNRR e sull’autonomia differenziata che rischia di accentuare il divario tra Nord e Sud. A proposito della situazione politica locale ha detto: “Abbiamo un’opposizione parolaia che tenta di riunirsi in accozzaglia. Ciò non è credibile poiché in questo caso non esiste ideale politico ma solo interesse a destabilizzare attraverso campagne di odio e denigrazione personale. Costoro non hanno mai portato nulla alla città e mai lo faranno. Per tali motivi questa sezione avrà il compito di amministrare ancora per molto tempo Polistena, poiché la nostra storia è storia di coerenza, serietà, impegno per assicurare ai cittadini servizi, opere pubbliche, trasparenza e opportunità di lavoro per i giovani.”

Partito Comunista Italiano

Sezione “A.Gramsci” – Polistena