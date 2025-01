Polistena una premiazione simbolica dei presepi più belli e votati

L’associazione ha consegnato gli attestati ai due artisti arrivati primi in classifica ,insieme al sindaco della città e al presidente dell associazione CulturArmonia

L’iniziativa riguarda l’esposizione artistica di presepi denominata ” sulla via del natale ” svoltasi a Polistena lo scorso dicembre.

L’associazione ringrazia tutti i partecipanti e chi a vario titolo ha collaborato per la buona riuscita della manifestazione