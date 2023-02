POLISTENA, PISANO: “INFORMAZIONE LIBERA ED IMPARZIALE: PILASTRO DI DEMOCRAZIA E PLURALISMO”

INFORMAZIONE LIBERA ED IMPARZIALE: PILASTRO DI DEMOCRAZIA E PLURALISMO

La piena affermazione delle regole democratiche e della tutela del pluralismo politico ma non solo politico deve essere accompagnata necessariamente da un’informazione libera ed imparziale. In tutti i processi di risveglio civile l’informazione ha avuto sempre un ruolo importante. Purtroppo i grandi problemi che affliggono il nostro territorio non possono che coinvolgere anche gli operatori dell’informazione. C’è la sensazione che l’informazione sia un organo di diffusione e di “tutela” dello status quo. C’è la sensazione che tanti operatori dell’informazione operino in modo fazioso per non urtare la sensibilità di alcuni esponenti politici fino ad arrivare ad una vera e propria sponsorizzazione. La notizia non si ricerca più. Assistiamo spesso, troppo spesso allo stravolgimento di alcune informazioni e all’oscuramento di altre e questo non fa bene alla nostra comunità. Naturalmente ci sono tantissimi professionisti seri e quindi non si può fare di tutta l’erba un fascio ma è innegabile che l’informazione debba avere un ruolo fondamentale per lo sviluppo civile, sociale e politico del nostro territorio. Ai cittadini non resta che approfondire per non rimanere ingabbiati in un’informazione faziosa ed in una società dai mille intrecci interessati. Quando si decide di dare alcune notizie e non altre oppure quando non si riportano i fatti per come realmente accaduti si fa un grande torto ai lettori e a chi segue alcune testate.

Il torto più grande, però, si fa al futuro di una terra che ha bisogno di coraggio e non di SERVILISMO!

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”