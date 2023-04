Riceviamo e pubblichiamo

HA VINTO LA DEMOCRAZIA

GIUSTIZIA È FATTA!

Ha vinto la democrazia, ha vinto la buona politica di opposizione esercitata da POLISTENA FUTURA.

Il GIP di Palmi con formale provvedimento giudiziario del 4 aprile 2023, notificato in data 17 aprile 2023 agli odierni scriventi Pisano Francesco, CapoGruppo consiliare di Polistena Futura, e Gianfranco Scaramozzino, Presidente dell’Associazione Polistena Futura, ha messo fine ad una PAGINA TRISTE della politica cittadina. Siamo stati denunciati in data 18 maggio 2022 dal signor Sindaco, Dott. Michele Tripodi, per diffamazione, atti persecutori, “STALKING”, e violazione della privacy perché, a suo dire, lo avremmo diffamato, perseguitato e avremmo violato la sua privacy.

Il signor Sindaco, Dott. Michele Tripodi, sosteneva nella sua denuncia (riportiamo testualmente e in sintesi) che: “dal 05.10.2021, ma già ancor prima, è iniziata una vera e propria campagna diffamatoria e persecutoria da parte di esponenti del gruppo consiliare e associazione “Polistena Futura” …(omissis)… La persecuzione ha travalicato l’ambito del dibattito e della dialettica politica per giungere ad offese ed insulti che hanno intaccato la sfera personale e professionale dello scrivente, determinando un’ingiusta lesione della propria immagine, del ruolo ricoperto e una costante e ingiusta delegittimazione dell’operato politico e amministrativo del sottoscritto. Il costante pressing ha ingenerato nello scrivente (Michele Tripodi) uno stato di agitazione, distrazione perpetua e allerta psicologica con effetti negativi sulla vita personale e professionale …(omissis)….”

Le accuse mosse dal dott. Michele Tripodi, venivano ritenute infondate e pertanto il Pubblico Ministero di Palmi procedeva con formale richiesta di archiviazione.

Non contento di ciò, il signor Sindaco, Dott. Michele Tripodi, nella veste di “provetto” avvocato penalista, depositava a sua firma l’opposizione alla richiesta di archiviazione.

Alla successiva udienza fissata per il giorno 4 aprile 2023 noi ci presentavamo, senza alcun timore, davanti al GIP mentre, con grande sorpresa, il dott. Michele Tripodi (a suo dire vittima di tutta questa vicenda) risultava ASSENTE lasciando, in quella sede, l’incombenza delle sue articolazioni accusatorie al suo avvocato.

L’assenza del Dott. Michele Tripodi dimostra, ancora una volta, come il Sindaco di Polistena sia bravo a scagliare la pietra (concetto più volte utilizzato dallo stesso Tripodi contro l’opposizione) ma ancor di più sia bravo a nascondere la mano anzi a nascondersi per intero.

Chiare e scevre da ogni possibile interpretazione sono le motivazioni riportate nel provvedimento di archiviazione. Il Giudice per le indagini preliminari, afferma (testualmente) che:”le espressioni utilizzate nei confronti del denunciante e le vignette che lo ritraggono attengono all’operato dallo stesso svolto in campo politico, con conseguente riconducibilità delle stesse all’alveo della critica politica,non trasmodando mai in frasi e/o disegni denigratori della sua persona ovvero lesivi della sua reputazione, nel caso di specie risultano rispettati i limiti stabiliti dalla Suprema Corte”.

Sul punto relativo alle accuse di “STALKING” (accusa infamante che abbiamo dovuto sopportare) il Giudice afferma che: “con particolare riferimento alla condotta asseritamente riconducibile nell’alveo dell’art. 612 BIS codice penale che difetta la materialità del reato, sia quanto al profilo strettamente afferente alla condotta dotata di penale rilevanza, non potendosi ritenere che quelle lamentate da parte opponente siano classificabili come molestie, sia quanto ad uno degli eventi del reato che devono alternativamente verificarsi per la sua configurazione”. E’ l’ENNESIMA FIGURACCIA del Sindaco Tripodi ormai in balia di se stesso, l’ennesimo tentativo fallito di un Sindaco che ha cercato di minare le fondamenta della “DEMOCRAZIA”, l’ennesima e disastrosa manovra politica nel tentativo “giudiziario” di far tacere Polistena Futura.

Al signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, e a tutti quelli che seguono un certo modo becero di fare politica ribadiamo che Polistena Futura c’è e ci sarà, Polistena Futura non rimarrà in silenzio e non si farà intimidire. Se la nostra attività politica di opposizione arreca al dott. Michele Tripodi “uno stato di agitazione, distrazione perpetua e allerta psicologica con effetti negativi sulla vita personale e professionale e di amministratore” così come lamentato è da inquadrare in una sua palese intolleranza alle regole democratiche e quindi non gli rimane che una sola cosa da fare

DIMETTERSI!

Francesco Pisano Gianfranco Scaramozzino