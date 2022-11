Abbiamo letto la nota del gruppo “Polistena Futura” che cerca di mistificare attraverso l’uso di parole altisonanti la realtà delle cose denigrando l’immagine della città di Polistena.

Polistena, a differenza di quanto sostiene falsamente l’opposizione, è una città bella, vivibile, accogliente, un esempio di comunità che invitiamo tutti a frequentare per rendersi conto della realtà che si vive.

Se Polistena versa – a suo dire – in uno stato comatoso vuol dire che siamo in presenza di un’opposizione visionaria che soffrendo di allucinazioni preferisce ancora stare dietro alla buca, alla carta per terra, o ancora al segnale stradale imperfetto. Siamo a livelli davvero così bassi che l’uso sistematico della menzogna sembra essere il pane quotidiano di certa opposizione che mente sapendo di mentire, cercando di dare un’immagine distorta della realtà.

E per fortuna la realtà ci dice che Polistena è una città ben governata, con servizi che funzionano e scelte lungimiranti compiute da un’Amministrazione che ottiene successi veri, ultima in ordine di tempo la vittoria giudiziale nei confronti delle società di factoring che con le loro pretese hanno segnato irreversibilmente il destino di molti altri comuni. Non a Polistena.

Questo però non fa notizia per certa opposizione, basta invece che si stacchi accidentalmente un metro quadrato di intonaco di un bagno di una scuola peraltro messo subito in sicurezza, per gridare allo scandalo, al disastro, al coma profondo. L’Amministrazione è vigile e attenziona costantemente tutte le scuole per garantire a scolari, insegnanti, operatori, i massimi livelli di sicurezza.

Vogliamo ricordare a tal proposito che ci sono ben tre cantieri aperti per la messa in sicurezza rispettivamente dell’asilo Villa Macrì, la scuola primaria Brogna e il nido di infanzia di C/da Villa. A breve sarà mandato in appalto il lavoro per la messa in sicurezza di plesso Salvemini e Custodia. Per il plesso Trieste abbiamo già realizzato il progetto esecutivo che richiede un cospicuo finanziamento poiché si tratta della scuola più antica di Polistena. Ma altri investimenti sono stati compiuti negli ultimi 10 anni, dunque recentissimi, nei plessi Brogna (I blocco), Jerace, Risorgimento, Belà, Villa Maria adeguando le rispettive strutture agli standard di sicurezza. Altra progettazione è stata avviata per i plessi Catena e Villa Maria. Oltre 6 milioni di investimenti, in parte realizzati, in parte in corso di realizzazione, documentabili in qualunque momento.

Pertanto, se qualcuno cerca di creare confusione quella è la piccola e ripetitiva cerchia di oppositori il cui vizio di denigrare e procurare allarmi inesistenti è smentito dai fatti. Ma si sa, è l’ozio il padre dei vizi e come tale richiede sempre e comunque la puntuale replica di chi, a differenza di altri, è impegnato come noi in prima linea per dare stabilità, certezze, prospettive, per ottenere nuovi ed importanti risultati al servizio dell’intera comunità di Polistena onesta e laboriosa.