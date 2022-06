Compiere scelte organizzative rientra nelle prerogative legittime di un’Amministrazione e di un #Sindaco specie in un momento come questo dove mancano personale e figure apicali a causa di pensionamenti avvicendatisi nel tempo.

Il vero caso strano, che in pochi conoscono, è sapere che il consigliere comunale Francesco #Pisano ambiva a quel posto di funzionario di categoria D essendosi candidato al concorso, selezione che però non è riuscito a superare. Poi forse, pensando erroneamente che le elezioni comunali fossero la stessa cosa, si è candidato anche a quelle. A bocciarlo ci hanno pensato gli elettori.

Organizzare le attività e le funzioni di un ente associando il personale agli #uffici per assicurare al meglio i servizi spesso è davvero faticoso. Se poi languono gli organici è ancora peggio. Come di bassa fattura politica è riversare sulla struttura comunale le schermaglie politiche che dovrebbero solo riguardare gli amministratori e non i dipendenti che fanno solo il loro lavoro al servizio dell’Ente e dei cittadini.

Nei primi mesi di Amministrazione abbiamo subito altri tre pensionamenti di cui n. 2 solo nella ripartizione Servizi sociali, tra cui il responsabile. Ci si è dovuti prioritariamente concentrare sulle attività del #Distretto Sociale che rischiavano di rimanere al palo nel mentre richiedono adempimenti notevoli ed un impegno che va oltre il territorio del Comune di Polistena. I servizi sociali comunali e di ambito necessitano infatti di una presenza costante e di un coordinamento stabile. I risultati stanno giungendo, lo testimonia lo sblocco di tanti avvisi per utenti e operatori e l’avvio dei #PUC in quasi tutti i comuni del Distretto.

Si è puntato su un responsabile giovane, vincitore di un concorso con medesima categoria, altro che esautoramento… La scelta è di prospettiva, tuttavia auspichiamo in futuro di poter definire stabilmente tutti gli incarichi pro-tempore assegnati ai responsabili, fra cui quello del tutto provvisorio conferito al Segretario Generale che ringrazio per essersi adattata nella contingenza della situazione.

Appena redigeremo il nuovo Piano del Fabbisogno del Personale cercheremo di valutare quali siano le priorità per l’ente che dovrà essere riorganizzato anche attraverso nuovi concorsi per affrontare le sfide e gli obiettivi politico-programmatici che si presentano davanti a noi, compatibilmente con le risorse disponibili.

L’ente comunale, tramite selezione pubblica ha assunto recentemente con contratto a termine una nuova unità di personale interamente dedicata al PNRR per l’ammissione e l’accesso alle risorse disponibili sulle linee d’intervento anche in attuazione degli indirizzi strategici stabiliti nel Piano Strutturale dall’Amministrazione Comunale che trasformeranno in meglio, nei prossimi anni, la città di Polistena.