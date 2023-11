Ieri sera un’altra delegazione dell’associazione ARA (associazione Romana arbitri) è stata presente ad arbitrare il torneo Nazionale Aics Sport in tour nella città di Polistena dove i due grandi promettenti Fazzari Vincenzo e Massimiliano Mileto stanno mettendo in atto un grande successo per l’intera comunità. Tante le presenze sugli spalti della bella cornice del palazzetto dello sport.

Un plauso a Vincenzo che è stato nominato Responsabile AICS SPORT IN TOUR per la provincia di Reggio Calabria. Ricordiamo che in Calabria e l’unico campionato amatoriale Nazionale questo in corso perché il campionato più vicino lo ritroviamo ad Avellino in Campania. Per questo tutti gli sportivi porgono un grande ringraziamento a Vincenzo e Massimo per quello che hanno creato.