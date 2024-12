A Polistena con il patrocinio dell’ASP di Reggio Calabria e del Comune ed i saluti del Sindaco Michele Tripodi si

è tenuto il 3 dicembre un incontro medico scientifico che ha visto la partecipazione di oltre 100 professionisti della sanità..

I lavori sono stati a curati dal Dr Francesco Moschella e dalla Dr.ssa Francesca Liotta. Direttori, rispettivamente, dell’UOC Medicina Emergenza-Urgenza e dell’UOC Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero “S. Maria degli Ungheresi” di Polistena dell’ASP di Reggio Calabria.

[POCT] è la gestione delle analisi chimico cliniche urgenti nei dipartimenti di Pronto

Soccorso o di Terapia Intensiva, dove l’acquisizione dei più importanti parametri biochimici in pochi minuti permette di orientare al meglio decisioni cliniche estremamente critiche.

Inoltre, la continua evoluzione del Sistema Sanitario pone sempre più l’attenzione su una diversa organizzazione

degli Ospedali e su una nuova presa in carico complessiva della medicina territoriale per i pazienti che potrebbero evitare l’uso improprio dell’ospedale.



L’organizzazione, la gestione di una rete di strumenti e dei dati analitici conforme agli standard qualitativi

richiesti dai Clinici, diventa un nuovo ambito di attività interdisciplinare tra i Sanitari e le Ingegnerie Cliniche delle Aziende Sanitarie. Di questo si è discusso in un articolato dibattito con Maria Stella Lopresti e Carmen Zagaria referenti dell’ASP di Reggio Calabria per il Rischio Clinico e per la Programmazione e Controllo di Gestione e con qualificati esperti giunti a Polistena da varie località italiane.

Il convegno ha avuto l’intento di creare conoscenza e consapevolezza nell’utilizzo sempre più diffuso delle nuove

tecnologie, che si pongono, attraverso un attento percorso di HTA, come valido supporto alla gestione decentralizzata del paziente.

Decentralizzare le analisi di laboratorio è un passo essenziale per ottimizzare i percorsi diagnostici, accelerare

la presa in carico dei pazienti, prendere decisioni più tempestive e gestire meglio la malattia, qualsiasi essa sia, per questo, i sistemi POCT assumono una vera rilevanza strategica.