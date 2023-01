Matrimonio.com, piattaforma di riferimento per i matrimoni e parte del gruppo internazionale TheKnot Worldwide, ha annunciato oggi i nomi dei vincitori dei Wedding Awards 2023, che ogni anno premiano i migliori professionisti dei matrimoni, riconoscendo l’eccellenza dei servizi offerti nell’intero comparto wedding in Italia.

Dopo la vittoria del 2022 il “Wedding Award 2023” per la categoria video va anche quest’anno ad Alessandro Pecora Filmaker, promotore insieme alla moglie, Gabiria, di “Aleria Studio”, nuova realtà leader nella produzione video e reportagistica in Calabria.

E’ utile ricordare che questo prestigioso riconoscimento viene assegnato da Matrimonio.com a quelle imprese del comparto wedding che hanno ottenuto il miglior ranking assoluto dalle stesse coppie di sposi. Ed è a loro che Pecora ha voluto dedicare, con un post su Facebook, un ringraziamento particolare: “Per il secondo anno di fila – scrive il videomaker calabrese – ci avete portati sul tetto del mondo dei video di matrimonio. Siete voi il nostro ‘perché'”.