Anche quest’anno, come da oltre venti anni, il giorno di Santo Stefano, si è ripetuto alla Chiesa della Santissima Trinità il pranzo di Natale della comunità parrocchiale Santa Marina Vergine, del Duomo di Polistena. Per qualche ora l’aula liturgica dove si spezza il pane eucaristico si è trasformata in sala dove si è condiviso il pane materiale e dove si sono condivise storie di vita vissuta, belle e meno belle. Tante le presenze a questo momento conviviale di festa. Oltre il Parroco, don Pino Demasi e alcuni sacerdoti e diaconi ed un cospicuo numero di rappresentanti del consiglio pastorale e dei gruppi parrocchiali, si son seduti a tavola i ragazzi della Casa per malati di AIDS di Castellace, accompagnati da don Emanuele Leuzzi, i ragazzi de “La volta buona”- Ali Materne di Cittanova , accompagnati da P. Antonio Cannatà, una famiglia di afgani, giunta a Polistena grazie ad un corridoio umanitario della Caritas italiana, alcune famiglie ucraine, i migranti della “Tenda di Abramo” e singole persone che vivono soprattutto il dramma della solitudine. A dare il giusto sapore alla festa, la graditissima presenza del Vescovo della Diocesi, don Giuseppe Alberti. Le musiche al pianoforte da parte di Amir, ragazzo afgano cieco, nonché la voce melodiosa di due grandi artisti, il soprano Caterina Francese ed il tenore Francesco Anile hanno contribuito a creare il clima natalizio e di festa. Nessuna retorica dunque, ma vera esperienza di comunità che ha generato anche quest’anno un miracolo: il miracolo dei volti sorridenti di tante persone oppresse dalla fatica della vita ma anche di tanti a cui non manca nulla e che a contatto con gli ultimi hanno riscoperto il senso profondo della festa.