Policlinico di Palermo, Sergio Consagra nuovo direttore amministrativo

PALERMO (ITALPRESS) – Il Commissario del Policlinico di Palermo, Maurizio Montalbano, ha proceduto a integrare la direzione strategica nominando come nuovo direttore amministrativo Sergio Consagra, che sostituisce Arturo Caranna nominato nelle scorse settimane direttore generale dell’IRCSS Oasi di Troina.

L’incarico, concordato con il rettore Massimo Midiri, si protrarrà fino alla nomina del nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria.

Nel curriculum di Consagra, laureato in Giurisprudenza, una qualificata formazione, tra cui la SDA dell’Università Bocconi, e una comprovata esperienza professionale in ambito sanitario.

Il neo direttore amministrativo del Policlinico proviene dall’ASP di Palermo dove ricopriva il ruolo di Direttore del Dipartimento Risorse Umane Sviluppo Organizzativo e Affari Generali. Dal 2019 al 2022 è stato direttore amministrativo dell’ASP di Trapani.

In precedenza ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso l’ASP di Palermo, tra cui Direttore facente funzioni della Unità Operativa Complessa Contabilità Analitica e Patrimonio, Responsabile dell’Unità Programmazione e Controllo di Gestione – Staff Direzione Generale, Unità Controllo Interno, Direttore facente funzioni della Unità Operativa Complessa Personale Convenzionato.

“Conosco l’elevata professionalità del dottore Consagra, la sua capacità di risolvere problemi organizzativi e gestionali, e sono certo – afferma Montalbano – che contribuirà in modo determinante alla crescita dell’Azienda ospedaliera universitaria”.

Consagra aggiunge: “Ringrazio il Rettore Massimo Midiri e il Commissario dell’Azienda ospedaliera universitaria Maurizio Montalbano per la fiducia accordatami. Affronto questa nuova esperienza con grande entusiasmo e sono certo che, con la collaborazione dei dirigenti e di tutto il personale, lavoreremo in grande sinergia per ottenere buoni risultati in tempi brevi”.

– foto ufficio stampa Policlinico Palermo, da sinistra Sergio Consagra e Maurizio Montalbano.

(ITALPRESS).