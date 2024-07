Pogacar vince per distacco la 14^ tappa del Tour

SAINT LARY SOULAN PLA D’ADET (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar ha dato un schiaffo a tutte le critiche. Seconda vittoria per il capitano della Uae Emirates nella 14esima tappa del Tour de France 2024, la Pau-Saint Lary Soulan Pla d’Adet di 152 chilometri, primo appuntamento del week-end sui Pirenei. Il fuoriclasse sloveno rifila 39″ al danese e bi-campione in carica Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) e 1’10” al belga Remco Evenepoel (Soudal QuickStep). Spallata incredibile alla classifica da parte della maglia gialla, buon quinto posto anche per Giulio Ciccone, primo degli italiani e ottavo nella generale. Ritiro per il tricolore Alberto Bettiol. Domani la quindicesima frazione della Grande Boucle, ancora in alta quota, la Loudenvielle-Plateau de Beille di 197 chilometri.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).