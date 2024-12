PNRR: Nesci (Fdi-Ecr)” Via libera alla sesta rata”

Bruxelles – “La Commissione Europea ha erogato all’Italia un totale di 8,7 miliardi di euro.

Questa erogazione”- dichiara Nesci -“rappresenta la sesta rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e testimonia l’impegno costante e la determinazione del Governo Italiano nel perseguire gli obiettivi di sviluppo e crescita.

Sotto la guida della Premier Giorgia Meloni, l’Italia si sta affermando sempre più come un leader in Europa. Grazie a politiche lungimiranti e a un approccio strategico” – conclude – “stiamo non solo rispettando le scadenze del PNRR, ma stiamo anche dimostrando che il nostro Paese è in grado di affrontare le sfide del presente e del futuro con grande efficacia.

Questi fondi saranno fondamentali per sostenere la nostra economia, promuovere l’innovazione e creare posti di lavoro, contribuendo così a un’Italia più forte e competitiva. È un momento storico per la nostra nazione, che sta tornando al centro dell’attenzione europea, grazie all’operato del Governo Meloni.