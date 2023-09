E’ stato raggiunto un altro risultato importante per la cittadina di Platì che consentirà alle persone fragili e con difficoltà di deambulazione di potersi muovere con ancora maggiore libertà.

Questo importante obiettivo, auspicato e proposto dal Presidente della Commissione Politiche Sociali Dott. Salvatore Arena ed accolto con grande entusiasmo dal Sindaco Dott. Rosario Sergi, si è ora concretizzato sarà a breve attivato il servizio a cura dei Servizi Sociali del Comune. Con questo nuovo mezzo verrà garantito il trasporto dei soggetti fragili e degli anziani a fianco delle famiglie che hanno necessità di supporto in questo ambito.

A breve verrà varato il regolamento che consentirà l’uso del mezzo ed i Servizi Sociali, così potenziati, saranno in grado di soddisfare i bisogni dei nostri concittadini in difficoltà.

Questa importante iniziativa, unita agli altri obiettivi che l’Amministrazione Comunale sta raggiungendo, si pone di migliorare le condizioni di vita di tutti a beneficio del paese e della Comunità platiese.