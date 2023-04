PISANO: “PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI: QUAL E’ IL MODELLO POLISTENA ?

Con pec del 10 marzo 2023 ho inviato un’interrogazione al Sindaco di Polistena, dott. Michele Tripodi, sulle Progressioni Economiche Orizzontali. Le Progressioni Economiche Orizzontali consistono “in un percorso di avanzamento all’interno di ciascuna categoria, riservato ai dipendenti dell’amministrazione pubblica. Lo scopo è quello di incentivare il personale a lavorare al meglio. Il riconoscimento consiste quindi in un aumento della retribuzione. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”. Abbiamo chiesto al signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, come mai a fronte di ottime valutazioni di alcuni dipendenti non corrispondano “gratificazioni” economiche o per meglio dire non a tutti. Desideriamo capire come siano state gestite le progressioni economiche nel Comune di Polistena perché vorremmo evitare l’utilizzazione errata di questo strumento che potrebbe ascriversi alla voce PEO ma essere inteso come PREMIO FEDELTA’. E’ inutile dire che la risposta non è arrivata nonostante siano passati i trenta giorni previsti dalla legge. Ci attendiamo un dovuto chiarimento sulla questione che se confermata solleverebbe molti dubbi sulla correttezza nella gestione delle Progressioni Economiche Orizzontali con gravi danni ai dipendenti stessi.

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”