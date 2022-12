Un Parco a cento metri dalla piazza centrale della cittadina di Polistena, un Parco senza attraversamento di autoveicoli, un Parco ideale per trascorrere qualche ora con bambini a due passi dal piazzale Trinità da dove si può ammirare la Piana di Gioia Tauro. Un Parco che viene tenuto sistematicamente chiuso e senza alcuna manutenzione. Con interrogazione del 06.03.2022 il sottoscritto, insieme al Gruppo Consiliare di Polistena Futura, ha chiesto al signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, il perché venisse tenuto chiuso e completamente abbandonato il Parco della Liberazione. Con prot. 4733 del 18.03.2022 (NOVE MESI FA) ci veniva risposto che, cito testualmente, “è imminente l’assegnazione dello stesso a terzi. Si attende di definire il nuovo contratto con gli affidatari” (MARZO 2022). Tutto questo è paradossale ed abbiamo l’ennesima dimostrazione di come venga gestito il Comune di Polistena dalla DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI che priva i cittadini dell’utilizzo di un Parco che si presterebbe ad essere utilizzato in diversi modi ma che invece viene sbarrato da una catena ed un lucchetto. In tantissime cittadine un Parco del genere sarebbe luogo ideale per creare, in questo periodo, il Villaggio di Babbo Natale, a Polistena invece questo Parco è stato aperto ed utilizzato negli ultimi anni solo ed esclusivamente per la festa del partito politico del signor Sindaco, dott. Michele Tripodi. Nel Parco della Liberazione niente Villaggio di Babbo Natale ma solo Villaggio Rosso ad uso esclusivo del Sindaco e della sua maggioranza. Siamo a Polistena dove gli amministratori fanno confusione tra il Comune e casa propria, dove pensano di poter gestire gli immobili del Comune senza alcun rispetto verso la cittadinanza e senza regole. Siamo a Polistena dove un Parco si apre solo quando serve a chi amministra il Comune.

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”