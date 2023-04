Sull’Autonomia Differenziata si è fatta una gran confusione e francamente è necessario fare un pò di chiarezza. Molti, compresa la DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI, cercano di cavalcare l’onda della protesta ma bisogna essere coerenti ed il signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, che afferma continuamente di fare politica da oltre 25 anni dimostra tutta la sua incoerenza. Il DDL Calderoli ha motivo di esistere perché nel 2001 si approvò la riforma costituzionale di modifica del titolo quinto della Costituzione italiana. L’Autonomia Differenziata può esistere in virtù proprio di quella riforma che il partito del signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, votò favorevolmente. Tutti i parlamentari del Partito dei Comunisti Italiani si espressero a favore. In Consiglio comunale ho chiesto di eliminare dall’appello oggetto della proposta di deliberazione alcuni punti demagogici per concentrarci esclusivamente sulla richiesta di uno strumento di perequazione tra le regioni così da escludere pesanti penalizzazioni dei territori “più poveri”. Non possiamo sopportare, però, che chi ha sostenuto l’avvio di questo percorso ora lo contrasti prendendo le distanze spudoratamente. Forse quando hanno affermato in Consiglio comunale che “l’Autonomia Differenziata è uno strumento pericoloso” disconoscevano il voto del loro gruppo politico nel 2001. Avranno la memoria corta. Noi di Polistena Futura non ci prestiamo a queste sceneggiate populiste. Consideriamo la riforma del 2001 sbagliata ed ancora più sbagliato il tentativo di applicarla materialmente senza uno strumento perequativo.

Solo la conoscenza può smascherare la menzogna.

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”