Con prot. 652 del 10.01.2023 il Gruppo Consiliare di Polistena Futura ha presentato una mozione per aderire e sottoscrivere il Codice Etico dell’associazione antimafia “Avviso Pubblico”. Il Comune di Polistena, infatti, ha aderito all’associazione nel periodo in cui ricopriva la carica di Sindaco il Prof. Giovanni Laruffa ma non ha mai sottoscritto il Codice Etico. Nei giorni scorsi abbiamo letto sul sito del Comune di Polistena un comunicato con la solita retorica della DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI nel quale si esalta l’adesione scrivendo di essere il primo comune della Calabria a sottoscrivere il nuovo Codice Etico. Peccato che per quasi 13 ANNI è stato completamente ignorato e dopo aver bocciato la nostra mozione hanno provveduto a riportarlo in Consiglio per essere approvato. Polistena Futura ha sottolineato questa lacuna della DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI che dopo 13 anni di letargo si è svegliata e, come sempre, ha cercato di mettersi medaglie al petto amplificando miseri autoriconoscimenti. Molto probabilmente sin dal 2010, primo anno di Amministrazione del dott. Michele Tripodi, hanno atteso l’aggiornamento del Codice Etico non sottoscrivendo il documento che è stato portato all’ordine del giorno da Polistena Futura. Di Primati Polistena (almeno nell’ultimo decennio) ha solo le scimmie che campeggiano in viale Italia.

Solo la conoscenza può smascherare la menzogna.

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”