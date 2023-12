Pioli “Nessuna ultima spiaggia, concentrati sul presente”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ stata una settimana di lavoro, siamo concentrati solatamente per migliorare il presente, il mio e quello del Milan. Non penso al futuro adesso. Ma solo al presente e a far bene, perchè ne abbiamo bisogno tutti. Abbiamo lavorato con tanta attenzione per mettere in campo una prestazione convincente e soprattutto vincente”. Stefano Pioli prova ad allontanare le nuvole nere dal suo futuro alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo. “Quella di domani non deve essere un’ultima spiaggia. Ogni volta noi dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto – prosegue – Credo che abbiamo commesso degli errori, che hanno abbassato il nostro livello e che con la Salernitana ci hanno impedito di vincere ma ai miei giocatori riconosco tanto impegno. Contro il Sassuolo sarà necessario interpretare bene la partita, conoscere bene i nostri avversari. Non ho paura, vorrei solo che la squadra esprimesse tutto il suo potenziale. Quello per cui ci siamo preparati in tutti questi giorni”, ha aggiunto Pioli. Per il tecnico “il difetto di quest’anno è che non abbiamo avuto continuità, ma è difficile dare una spiegazione. Siamo concentrati molto sul risolvere questa situazione”, ha concluso il tecnico rossonero che ha poi difeso i nuovi: “Sono forti, ragazzi fantastici che si sono calati nel nostro spirito e nel nostro gioco. Poi è normale che ci voglia tempo per adattarsi al campionato italiano che non credo sia il più bello ma sicuramente è il più complicato. E’ normale che un giocatore che arriva da fuori ci metta tempo”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).