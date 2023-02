Oggi, venerdì 3 febbraio, sarà presente in Calabria l’Onorevole del Partito Democratico Piero De Luca, coordinatore per le iniziative politiche e il Mezzogiorno per la mozione “Stefano Bonaccini Segretario”. De Luca parteciperà all’incontro dal titolo “un Sud più forte per un’Italia più Unità” che si terrà presso il T Hotel di Lamezia terme a partire dalle ore 15.30. A poche settimane dal Congresso nazionale, il PD continua, dunque, a rafforzare la propria presenza sui territori mettendo in primo piano il rapporto e il confronto con i tesserati, i simpatizzanti e i cittadini. Un fase di ascolto che sarà fondamentale all’indomani del Congresso, quando, a prescindere dalla figura che guiderà la nuova segreteria, il partito ripartirà in maniera unitaria e decisa per ritornare al centro del dibattito politico nazionale.