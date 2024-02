Pesticidi, von der Leyen ritira la proposta di regolamento UE

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato la proposta al collegio dei commissari per il ritiro della proposta legislativa sui pesticidi. L’annuncio dopo che è stata rigettata dal Parlamento europeo.

“È una vittoria anche italiana l’annuncio della Commissione europea del ritiro della proposta legislativa sui pesticidi. Fin dal suo insediamento, infatti, il Governo italiano sta lavorando in Europa, con grande concretezza e buon senso, per tracciare una strada diversa da quella percorsa finora e coniugare produzione agricola, rispetto del lavoro e sostenibilità ambientale. Proseguiremo in questa direzione”, afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).