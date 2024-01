Perché vantarsi di aver istituito un numero per le emergenze a cui nessuno risponde?

nella serata di oggi un privato cittadino, nel percorrere la circonvallazione di Taurianova, poco dopo la “piscina comunale”, si è imbattuto in una buca con materiali di risulta adiacenti. L’impatto non è stato di poco conto e solo le dimensioni del veicolo e la velocità commisurata hanno evitato il peggio.

Immediatamente si è voluta segnalare, anche per senso civico, la pericolosità di tale insidia che avrebbe potuto comportare per gli altri utenti anche conseguenze gravi. Pertanto è stato trovato su internet un numero per le emergenze addirittura molto pubblicizzato in passato con articoli e meriti in pompa magna (366 7856889) che, immediatamente digitato e chiamato non riceveva assolutamente risposta ne, ormai ad ore di distanza, nessuna richiamata per accertarsi del motivo del contatto. Soltanto il 112 ha permesso al cittadino di mettersi in contatto con i Carabinieri di Taurianova i quali con enorme dovizia e con modi molto gentili e professionali si sono subito attivati rassicurando il cittadino di un loro immediato intervento. Un grosso plauso ai Carabinieri di Taurianova è doveroso; ed allo stesso tempo è doveroso domandarsi: a che serve un numero per le emergenze che squilla a vuoto?