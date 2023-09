A causa di un incendio che ha coinvolto lo svincolo di Morano Calabro (km 187,200) lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ in provincia di Cosenza, al momento sono attivi dei momentanei blocchi della circolazione – per il traffico in direzione sud – per consentire le operazioni di spegnimento da parte dell’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono presenti, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.