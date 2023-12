Sono trascorsi due anni dalla triste notizia che ci ha sconvolti quando abbiamo appreso che il “nostro” Luigi Mamone non c’era più. E sono stati due anni, passati velocemente come i ricordi che in ogni istante ci fanno capire chi era Luigi, oltre l’avvocato, il giornalista, il politico, l’intellettuale e altro ancora. Luigi era soprattutto un galantuomo, un caro amico galantuomo, e galantuomini si è per sempre come ci diceva Pirandello, anche dopo la vita terrena.

E Luigi Mamone due anni fa ci lasciò, morendo senza essere visto, dietro una curva nella strada della sua mente e noi di Approdo Calabria vorremmo ricordarlo come quel capitolo strappato alla vita che utilizzeremo per un futuro migliore.

Stasera alle ore 18 presso la Chiesa “Santissimi Apostoli Pietro e Paolo” sarà celebrata una messa per ricordare quel galantuomo di Luigi Mamone.

