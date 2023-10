Il manifesto di “Per Cittanova 4.0 per Cannatà Sindaco”:

E’ questa la nomea che i telegiornali e le maggiori testate giornalistiche hanno dato al nostro paese!

le recenti cronache hanno messo in mostra le modalità ”privatistiche” della gestione della Cosa Pubblica. Lasciano però increduli le dichiarazioni del Sindaco che ha fatto vanto di aver gestito da solo la vicenda del cimitero, tenendo all’oscuro ache il Consiglio Comunale (organo di controllo dell’operato amministrativo).

E’ Partecipazione democratica?

Tenere all’oscuro il Consiglio Comunale su fatti rilevanti è vizio del Sindaco, come ha fatto nel passato con la delibera della Corte dei Conti del 2019 che ora ammette di aver ricevuto il 1O maggio, prima delle ultime elezioni amministrative (voleva infatti nascondere il buco in bilancio che aveva creato nei primi 5 anni della sua gestione).

A detta del Sindaco e dei suoi ”associati” politici i ”buchi di bilancio” derivanti dalla loro gestione 2015-2022, sarebbero stati causati dal ”presunto” ammanco provocato dalle concessioni che le Parrocchie avrebbero impropriamente incassato.

Quanto dichiarato dal Sindaco, nel puerile e maldestro tentativo di giustificare la sua incapacità politica ed amministrativa e quella dei suoi ”compagni”, ci fa porre impor­ tanti quesiti a cui chiediamo risposte:

• Quando e come il Comune ha avuto notizia della “donazione/restituzione” delle cappelle da parte delle Confraternite?

• Quando il Consiglio Comunale ha acquisito al patrimonio tali cappelle?

• Quando sono state scritte nelle entrate del bilancio comunale gli introiti delle concessioni relative ai loculi delle cappelle delle “Confraternite”?

Ricordiamo al Sindaco & Company che se l’entrata non viene ”scritta” in bilancio, il suo ”mancato incasso” non genera nessun ”DISAVANZO DI GESTIONE” e che invece loro

di ”DISAVANZI” ne hanno collezionato uno per ogni anno di ”sinistra” amministrazione! Altro passaggio della sua patetica intervista che ci lascia ”increduli” e preoccupati, è la circostanza in cui dichiara di essere a conoscenza di ”illeciti” commessi ai danni del Comune già dal 2017 ed allora:

• Perché non ha tempestivamente avvisato le autorità giudiziarie?

• Cosa ha fatto per fermare quanto scoperto?

• Si è consultato con l’assessore pro tempore con delega al Cimitero?

• Quali provvedimenti ha (o hanno) assunto in merito?

• Perché dichiara di aver addirittura temuto per la sua incolumità? Ne aveva informato gli organismi preposti, a cominciare dalle Forze dell’ordine e dalla Prefettura? Di cosa aveva paura?

Qualora il Sindaco & C. invece che ”tramare nelle segrete stanze” avessero tempestivamente preso i dovuti provvedimenti ed informato il Consiglio Comunale,

Cittanova si sarebbe risparmiata questa bruttissima pagina di cronaca?