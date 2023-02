“Siamo in presenza di una

gestione del congresso arrogante, spregiudicata ed

irresponsabile: il tesseramento gonfiato nel giro di 24 ore; le

commissioni per il congresso composte senza il necessario

coinvolgimento di tutte le mozioni;

senza garantire trasparenza e rispetto delle regole. Un

congresso per fare una conta e non, come sarebbe stato

necessario, una occasione di ripartenza per la ricostruzione di

un moderno ed inclusivo partito della sinistra”. Lo scrive l’ex

presidente della Regione Calabria Mario Oliverio in una lettera

inviata al candidato alla segreteria nazionale del Pd Gianni

Cuperlo.

“La vicenda della tessera a me e ad altri compagni di cui sei a

conoscenza – prosegue – ha assunto caratteri a dir poco kafkiani

e si proietta all’esterno in una rappresentazione grottesca in

cui, francamente, non ho alcuna voglia di essere coinvolto.

L’obiettivo di indebolire la nostra mozione è evidente e viene

perseguito con spudorata arroganza anche a costo di rendere poco

credibile il processo costituente e vano ogni sforzo di

ricostruzione. Esponenti di primo piano del gruppo dirigente

locale non perdono occasione per alimentare notizie secondo cui

a Roma la nostra mozione avrebbe assunto la posizione di

‘lasciar fare’ sulle vicende congressuali calabresi, avallando

di fatto le scelte che, con furbizia pilatesca, portano a non

decidere e quindi ad impedire la partecipazione di alcuni di noi

al congresso costituente”. Oliverio lamenta quindi che alcuni

iscritti sono stati “cancellati dopo aver espresso sostegno alla

nostra mozione”. “Come sai – prosegue – avevo deciso di

partecipare a questa fase costituente dal momento che hai

annunciato la tua candidatura. Ricorderai che intendevo

contribuire a darti una mano, senza iscrizione, semplicemente

condividendo il tuo progetto politico. Tu mi hai incoraggiato ad

aderire pienamente alla costituente ed io l’ho fatto per dare un

contributo, coinvolgendo tanti altri che si erano allontanati in

questi anni. Ti ringrazio tanto per la stima e la fiducia che ti

assicuro sono ricambiate da parte mia. Di fronte a questo quadro

desolante non è mia intenzione ricorrere per via burocratica per

ottenere la tessera pur essendoci tutte le ragioni e gli

elementi. Ricorrere a cosa poi, visto che non vi è alcun atto

formale assunto? Siamo infatti in presenza di un indecoroso

palleggio di responsabilità tale da evocare il girone dantesco

degli ignavi. Storie limpide, vissute con onestà e coerenza, in

prima linea nell’impegno della sinistra calabrese, non è

accettabile che vengano mortificate da un gruppo dirigente

chiuso, preoccupato solo di auto conservare posizioni di potere

con prepotenza ed atteggiamenti ad escludendum”. (Ansa)