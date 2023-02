Le primarie aperte a tutti coloro i quali si dichiarano elettori del centrosinistra rappresentano una grande festa democratica.

Certo sono lontani i tempi delle partecipazioni imponenti registrate in stagioni passate, pur tuttavia la speranza è che attraverso questo momento confronto popolare riparta la connessione tra il centrosinistra e il Paese.

Si voterà domenica dalle 8 alle 20 e mi auguro che a prevalere possa essere Stefano Bonaccini.

Non solo perché al suo fianco ci siamo schierati dal giorno in cui ha annunciato la candidatura e a suo supporto abbiamo messo in campo una squadra che proviene prevalentemente da una tradizione socialista arricchita da bravi sindaci e capaci amministratori.

Ma perché riteniamo che con Bonaccini segretario il Partito Democratico possa condurre una opposizione rigorosa al governo della destra e insieme proporre una piattaforma riformista capace di guadagnare la fiducia della maggioranza degli italiani alle prossime elezioni politiche.