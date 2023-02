La vittoria al congresso nazionale di Elly Schlein é il segnale che tutti i militanti, iscritti e simpatizzanti del circolo cittadino, volevano lanciare. Elly é stata sostenuta con forza e coraggio dall’intera sezione, così come ha sostenuto il candidato Bonaccini, al quale va il nostro più sincero ed accorato ringraziamento per aver concluso la campagna elettorale a Reggio Calabria. Il dato dei circoli calabresi, fra cui il nostro, come spesso accade, é in controtendenza rispetto a quello nazionale, che invece premia la Schlein con maggioranze che in alcuni casi vanno ben oltre il 70%. Ci riteniamo orgogliosi, dunque, del risultato raggiunto al congresso cittadino, nonostante le oggettive difficoltà dovute a palesi ambizioni personali di qualcuno che stavano per infangare il buon nome dei tanti militanti ed elettori che domenica si sono recati alle urne. Il circolo PD di Taurianova ringrazia tutti, ringrazia anche gli elettori di centro destra che hanno popolato il seggio nel tentativo di gonfiare qualche dato per soddisfare la fame di sedicenti referenti locali. Gli stessi, nel vano tentativo di vendere una vittoria che non si é concretizzata, hanno visto infrangersi i sogni di gloria al termine dello spoglio nazionale. Insomma, noi del circolo PD di Taurianova, seppur divertiti da tutte queste goffe vicessitudini, non siamo più disposti ad accettare determinati atteggiamenti da parte di chi, di questo partito, non ha nemmeno la tessera. É gravissimo, inoltre, l’uso che gli stessi fanno del simbolo del PD e dei suoi referenti, come se ne avessero la proprietà. É altresì irrispettoso l’abuso che fanno del nome del segretario regionale On. Nicola Irto, il quale ha sempre dimostrato rispetto e sincera amicizia verso il Circolo di Taurianova, palesando in più occasioni la legittimità del Circolo e non di presunti capibastone.

Il vento sta cambiando, la vittoria della Schlein é emblematica in tal senso.

Circolo Walter Schepis Partito Democratico