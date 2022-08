“Vittoria Baldino ed Elisabetta Barbuto saranno candidate al secondo posto, rispettivamente, alla camera dei deputati e al senato della repubblica nelle liste del movimento 5 stelle. Entrambe hanno possibilità di essere rielette visto che i capolista De Raho e Scarpinato sono capolista anche in Emilia-Romagna, collegio 3, e in Sicilia. Sono veramente felice per questo risultato perché la costa jonica calabrese e nello specifico il crotonese e la sibaritide potranno essere di nuovo rappresentate. Ancora una volta il bene e l’amore verso questo territorio ha trionfato”, è quanto dichiara in una nota il capogruppo del M5S nel consiglio regionale della Calabria Davide Tavernise.

“La riduzione dei numeri dei parlamentari – continua Tavernise – inevitabilmente condiziona la scelta dei candidati, spostando l’ago della bilancia verso quei candidati che esprimono autorevolezza e competenza. Caratteristiche, queste, che gli iscritti calabresi hanno evidentemente riconosciuto alla Baldino e alla Barbuto, candidate provenienti da territori tra i più abbandonati negli anni passati dalle istituzioni, a cui ora verrà chiesto un surplus di impegno perché l’investitura forte data dai calabresi è sintomatico, anche, di territori che arrancano e vogliono una rappresentanza forte in parlamento. Ci aspetta ora una campagna elettorale intensa. Racconterò la Calabria vista da dentro il palazzo e quanto serve per risolvere talune problematiche regionali anche con il supporto di Roma. Un lavoro certo complesso ma che dal 26 settembre vedrà accanto ai calabresi i nuovi eletti”.