Pari in Repubblica Ceca, Viktoria Plzen-Fiorentina 0-0

PLZEN (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – La Fiorentina non va oltre un pareggio a reti bianche contro il Viktoria Plzen nel match della Doosan Arena valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Le due squadre hanno un approccio alla partita molto cauto e decidono di concedersi una lunga fase di studio, almeno fino al 12′ quando i padroni di casa trovano la prima debole conclusione verso la porta con Hejda. Gli uomini guidati da Vincenzo Italiano fanno fatica a scovare i giusti spazi per mettere in difficoltà gli avversari e sono costretti ad attendere il momento più propizio per sferrare l’offensiva. Al 24′ il Viktoria Plzen ha una bella chance per andare in vantaggio con Sulc che appoggia in area per Vydra che calcia di prima intenzione e sfiora il palo. Alla mezz’ora inizia a spingere con più decisione anche la compagine viola, provandoci con una conclusione dalla distanza di Martinez Quarta che finisce di poco alta sopra la traversa. Al 36′ arriva anche il primo tentativo di testa di Belotti, che viene prontamente respinto da Jedilicka.

Dopo un minuto di recupero le due squadre vanno a riposo sul punteggio di 0-0. In apertura di ripresa la Fiorentina si rende subito pericolosa con Beltran che lascia partire un potente tiro sul primo palo, trovando l’attenta risposta del portiere avversario. Al 59′ è ancora l’argentino a creare apprensione nella retroguardia dei cechi, ma il suo destro ad incrociare viene disinnescato da Jedilicka. Intorno al 65′ il match viene interrotto per un paio di minuti in seguito al lancio di un fumogeno. Vincenzo Italiano prova a spaccare la partita attraverso le sostituzioni, ma ad andare vicino alla rete è il Plzen con una conclusione di Chory che termina di poco a lato, anche se poi l’arbitro ferma tutto per un fallo di Traore. Nonostante dei tentativi nel finale, la Fiorentina deve accontentarsi di uno 0-0 sul campo del Vitkoria Plzen, che lascia tutto aperto in vista del ritorno previsto la prossima settimana al Franchi.

