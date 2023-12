Papa “Chiediamo pace nelle terre ferite dalla guerra”

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Oggi pomeriggio mi recherò prima a Santa Maria Maggiore, poi in piazza di Spagna a pregare la Madonna. Chiedo a tutti, specialmente ai fedeli di Roma, di unirsi spiritualmente a me in questi gesti di affidamento alla nostra madre, pregando in particolare per la pace. La pace in Ucraina, la pace in Palestina e Israele e in tutte le terre ferite dalla guerra. Chiediamo pace, che i cuori si pacifichino”. Lo ha detto Papa Francesco, nel corso dell’Angelus in Piazza San Pietro.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).