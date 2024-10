“Sono vicina alle comunità calabresi, così come a quelle dell’Emilia Romagna, che in queste ore devono fronteggiare i danni gravi causati dal maltempo. Oggi è il momento del dolore e del sostegno e ringraziamento ai volontari impegnati in queste ore per liberare strade e case dall’acqua e dal fango. Ma non posso esimermi, da rappresentante del Sud Italia, nel rinnovare l’appello al governo Meloni ad abbandonare ogni faraonico e deleterio progetto, come quello del Ponte sullo Stretto di Messina, per concentrarsi invece su un’ampia manutenzione straordinaria delle infrastrutture che collegano tutte le regioni meridionali”. Lo dichiara in una nota l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano. “Questa mattina si è aperta una voragine sulla strada statale 280 che collega Catanzaro a Lamezia Terme, con un’automobilista che solo per circostanze fortuite non ha riportato traumi ben più gravi. Fortunatamente si è trattato di una tragedia solo sfiorata. Ecco – aggiunge Valentina Palmisano – si mettano in sicurezza queste arterie di fondamentale importanza per la viabilità del Mezzogiorno, e si lasci ogni ipotesi che nulla porterebbe come beneficio a questi territori”.