La città di Palmi (RC) è in corsa per il raggiungimento della prestigiosa certificazione, rilasciata

dall’IOC-UNESCO, di Comune costiero Tsunami Ready. Lunedì 22 maggio, presso il Municipio di

Palmi, si è svolto un importante incontro tra il Sindaco avv.Giuseppe Ranuccio, l’assessore

Alessandro Riotto, rappresentati della Polizia Locale, della Capitaneria di Porto, della Protezione

Civile locale e alcuni ricercatori del Centro Allerta Tsunami dell’INGV. Durante l’incontro è stato

fatto un resoconto sullo stato di avanzamento delle attività previste dai 12 indicatori che valgono la

certificazione di Comune Tsunami Ready. Tra queste attività vi sono tre interventi annuali di

formazione e accrescimento della consapevolezza al pubblico. Il giorno seguente, presso la sala

principale del rinnovato teatro Manfroce di Palmi, con la collaborazione dell’Istituto d’Istruzione

Superiore “N.Pizi” diretto dalla Preside Mallamaci, si è tenuto un incontro che visto circa 150

studenti dell’Istituto ascoltare con attenzione una lezione interattiva supportata da video didattici sul

fenomeno degli tsunami tenuta dai ricercatori Ing.Alessandro Amato, dal Dott.Lorenzo Cugliari e

dalla Dott.ssa Concetta Nostro dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

Durante l’incontro è stato anche somministrato agli studenti il questionario anonimo per lo studio

sulla percezione del rischio tsunami. L’incontro si è concluso con la proiezione del film “The

impossible”, ispirato agli eventi catastrofici del maremoto del 2004 che colpì l’oceano indiano.

L’amministrazione comunale di Palmi, che negli ultimi anni ha investito importanti risorse

economiche sulla Protezione Civile, ha già pienamente completato l’installazione della segnaletica

(orizzontale e verticale) per il rischio tsunami – prevista dalle indicazioni del piano di Protezione

Civile per rischio maremoto – lungo l’intero tratto di costa comunale ed installato un sistema di

allertamento sonoro attivabile a distanza. Il Comune è inoltre dotato inoltre dell’applicazione

Librarisk, che ad oggi conta più di 5000 download, che è il più importante sistema di allerta alla

popolazione per la mitigazione dei rischi territoriali tra cui il rischio tsunami.