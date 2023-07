Domenica 9 luglio si è svolto il terzo “incontro con l’ autore” organizzato da Emanuela Gioffre’ e Mondadori point Palmi, patrocinato dal Kiwanis Club Palmi-Piana di Gioia Tauro e la sua presidente Sabina Pezzano,

Michele Mezzanotte, autore del libro “L’amore (non) è un mito”; ha dialogato amabilmente e con ” leggerezza” con la dottoressa Sofia Ciappina su un tema così “difficile”: l’ amore.

La serata si è svolta come se ci si trovasse immersi in un “salotto letterario”: gli spettatori avrebbero ascoltato parlare d’amore per ore grazie al garbo alla simpatia e grande competenza di Michele Mezzanotte e Sofia Ciappina, interlocutrice delicata .

Un grazie speciale va ad Emanuela e Mondadori point Palmi ,che con questi ” salotti letterari” fanno profumare l’ aria di cultura.

Ricco il programma degli incontri di questa estate tra cui va ricordato quello di giovedì 10 agosto alle ore 21:00 insieme al procuratore della repubblica NICOLA GRATTERI.