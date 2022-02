Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Palmi hanno incontrato le scolaresche degli istituti comprensivi “San Francesco” e“De Zerbi – Milone”, passando per le 47 classi della Scuola Primaria per salutare gli alunni con i quali hanno parlato del rapporto di “amicizia” che lega i Carabinieri ai bambini e a tutti i cittadini.

L’uniforme dell’Arma rappresenta sicurezza e serenità per tutti, ma anche fiducia e assistenza nei momenti difficili, e gli uomini e donne che la vestono vogliono essere gli amici e gli angeli custodi, soprattutto dei più piccoli.

Nell’occasione i Carabinieri hanno donato alle classi dei calendari e dei gadget, per tenere loro compagnia lungo tutto l’anno scolastico e per ricordare ogni giorno che l’Arma è al loro fianco, in città come a scuola.