Palermo ricorda La Torre e Di Salvo, uccisi 42 anni fa dalla mafia

PALERMO (ITALPRESS) – Corone di fiori sono state deposte in via Li Muli, a Palermo, nella ricorrenza del 42esimo anniversario dell’uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo.

Erano presenti, tra gli altri, il presidente della Commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, i candidati del Pd alle Europee per le liste in Sicilia, il prefetto Massimo Mariani, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ed il segretario del Pd in Sicilia, Anthony Barbagallo.

