Palermo, dalla Gesap uova di pasqua a bimbi oncoematologia del Civico

Uova di Pasqua ai piccoli pazienti del reparto oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo, diretto dal dottore Paolo D'Angelo.

A portarle in reparto è stata la Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino” di Palermo, che ha voluto contribuire alla ricerca contro il cancro acquistando le “Uova della Ricerca” dalla Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro, poi consegnate in ospedale ai bambini dal presidente di Gesap Salvatore Burrafato e da Renata Alessandra, componente dell’ufficio progettazione di Gesap, insieme a dottori e infermieri del reparto.

