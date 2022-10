Palermo, Da giunta Lagalla ok a organizzazione Europei di calcio 2032

PALERMO (ITALPRESS) – La giunta comunale di Palermo guidata dal sindaco Roberto Lagalla, riunitasi ieri, ha accolto all’unanimità la proposta della Figc di ospitare allo stadio Renzo Barbera alcune della gare dei Campionati Europei del 2032. Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale ha nominato il segretario generale Raimondo Liotta come referente per rappresentare l’ente nelle prossime tappe legate all’organizzazione dell’evento. Liotta potrà inoltre costituire gruppi di lavoro, tavoli tecnici e quant’altro ritenuto necessario. Dal punto di vista degli impegni economici legati all’organizzazione dei Campionati Europei, al momento non sono previsti oneri in capo al comune, ed eventuali impegni economici saranno assunti con successivi separati provvedimenti.(ITALPRESS).

Photo Credits: ITALPRESS