Pagano e Ceretta, due giovani talenti a Palermo per la stagione Foss

PALERMO (ITALPRESS) – Due giovani talenti della musica orchestrale italiana in scena al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo per la stagione della Foss. Si tratta del violoncellista Ettore Pagano, nato a Roma nel 2003, e del direttore Ettore Ceretta già direttore dell’Ort della Toscana nato nel 1996.

Saranno impegnati insieme ai professori della Foss, nel Concerto per violoncello e orchestra op. 85 del compositore inglese Edward William Elgar (Broadheath, 1857 – Worcester, 1934), e nella Sinfonia n. 3 in fa maggiore op. 90 di Johannes Brahms (Amburgo 1833 – Vienna 1897) nelle serata di venerdì 10 maggio (alle 21) e nella replica di sabato 11 (alle 17.30)

Pagano, nato a Roma nel 2003, ha iniziato lo studio del violoncello a nove anni. Allievo dell’Accademia Chigiana sotto la guida di Antonio Meneses e David Geringas, ha frequentato la Pavia Cello Academy con Enrico Dindo e l’Accademia W.Stauffer di Cremona. Ha terminato il corso di Laurea triennale al Conservatorio di S.Cecilia a Roma laureandosi con il massimo dei voti, lode e menzione. Dal 2013 ad oggi gli è stato assegnato il primo premio assoluto in oltre 40 concorsi nazionali e internazionali.

Ceretta nato nel 1996, si diploma diciottenne in violino con il massimo dei voti al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, nella classe di Fulvio Luciani. Ha studiato composizione e a 21 anni si è diplomato con il massimo dei voti e la lode in direzione d’orchestra sotto la guida di Daniele Agiman, sempre al Conservatorio di Milano. Ha frequentato i corsi di direzione d’orchestra di Gilberto Serembe all’Italian Conducting Academy e ha partecipato come allievo effettivo alle masterclass di Luciano Acocella e Daniele Gatti all’Accademia Chigiana di Siena.

