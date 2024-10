“Ho incontrato il Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria per conoscere lo stato dell’arte degli Ospedali di Comunità del nostro territorio”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione Speciale di Vigilanza del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Giannetta.

“Ebbene, il DG Lucia di Furia mi ha illustrato e documentato la situazione attuale e mi sento particolarmente rassicurato sui tempi di realizzazione dei nostri Ospedali. Sono, infatti, in fase di valutazione tutti i progetti esecutivi. Ad eccezione – specifica Giannetta – della Casa di Comunità di Cinquefrondi, che presenta una situazione più complessa e ha bisogno di tempi più lunghi.

Per tutte le altre strutture, invece, – continua – le procedure sono in uno stato avanzato di valutazione e possiamo ragionevolmente ritenere che la consegna dei lavori possa avvenire nei tempi programmati. Ringrazio la Direzione Generale dell’Asp reggina – sottolinea Giannetta – per l’intenso lavoro portato avanti senza sosta.

Certamente continuerò a monitorare lo sviluppo di questo percorso – sottolinea – che sta particolarmente a cuore a me e a tutti i cittadini della nostra città metropolitana e – continua ancora – da Presidente della Commissione Speciale di Vigilanza del Consiglio regionale della Calabria, metterò a disposizione la Commissione, con le proprie strutture, per vigilare su ogni passaggio, qualora ciò si rendesse necessario” conclude Giannetta.