Ospedale Polistena, Polistena accogliere l’appello per rilanciare i reparti

Bisogna riprendere la tensione e l’attenzione,rispetto ad alcune criticita’ e ritardi che interessano l’ospedale di Polistena.Cosi dichiara il dirigente pianigiano del PD,Michele GALIMI .L’urgente bisogno di servizi adeguati ai bisogni della gente,non si puo’limitare a dichiarazioni che finiscono per restare nel libro dei sogni.Vogliamo richiamare l’attenzione e l’impegno urgente dei responsabili,rispetto ad alcuni interventi che diventano prioritari .

1) investimenti con messa a norma della struttura ospedaliera che si aspetta da anni.

2) adeguamento strutturale delle sale operatorie e sala parto

3) acquisto nuove tecnologie in particolare Robot per il trattamento delle patologie oncologiche considerando che la chirurgia e ginecologia sono fiore all’occhiello della nostra Asp ,basterebbe riflettere sul numero delle prestazioni maturate.

4) attivazione posti letto in oncologia.Non basta solo ambulatorio una volta la settimana di sabato,purtroppo la crescita di questa malattia aumenta anche la migrazione sanitaria,dando così il valore di un servizio permanente nel nosocomio polistenese.

5) attivazione emodinamica perché non si riescono a trovare posti letto in tutta la Calabria con ritardo nel trattamento che può essere anche fatale per il paziente non “trattato” in tempo utile.

Va detto che nonostante questo servizio sia scritto nell’atto aziendale da tempo,non si conoscono ancora i tempi di una immediata apertura.

La radiologia che vanta numeri da primati e che si sta distinguendo anche per la mammografia,risulta carente di personale medico,nonostante la grande disponibilità di tutti gli operatori.

Siamo ancora convinti che i nostri pazienti meritano l’ammodernamento degli arredi e la dotazione di letti moderni in tutti i reparti.

Senza alcuna pretesa polemica,conclude GALIMI,facciamo un accorato appello a tutte le forze politiche,a quanti hanno a cuore i diritti primari della popolazione,affinché si presti più attenzione a questi servizi ,ad una rinnovata “tensione” che metta il nostro ospedale al centro di una nuova concreta attenzione.

