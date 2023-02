«La vittoria del premio “Berlinale Series Award” alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, segna un successo per la serie tv “The Good Mothers” , girata tra Reggio Calabria, Fiumara e Palmi, e, ancora una volta, dimostra le enormi ed incredibili potenzialità del nostro territorio e delle nostre bellezze naturali e paesaggistiche, anche in chiave cinematografica». Questo il commento del sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, al riconoscimento internazionale per l’opera andata in onda su Disney+, prodotta da House Productions e Wildside e finanziata da Calabria Film Commission.

«Il cinema, la televisione e le serie tv – ha affermato Versace – si confermano strumento eccezionale di promozione dei luoghi e delle peculiarità dei territori e, da questo punto di vista, la nostra Città Metropolitana è ricchissima di set naturali. Basti pensare ai motivi che hanno spinto la giuria berlinese a premiare la serie TV girata, per sei settimane, nella nostra terra. “La bella fotografia, la scenografia e le location – spiegano, infatti, i giurati – hanno contribuito alla sensazione ultra realistica della serie, basata su fatti veri e su personaggi della vita reale, in cui donne coraggiose hanno resistito a decenni di oppressione e misoginia contribuendo a far crollare la mafia calabrese”».

«Una bella storia di lotta e riscatto – ha concluso Versace – che si è sviluppata lungo paesaggi, scorci e antichi borghi dal fascino unico. Oltre all’orgoglio, il nostro impegno deve essere proiettato ad incentivare questo tipo di marketing che, come l’esperienza di altre realtà italiane e straniere ci insegna, può diventare un importante volano di sviluppo e crescita per importanti fasce del comprensorio. Un plauso, infine, lo rivolgo ai tanti attori e alle tante attrici ed ai tecnici reggini e calabresi che hanno contribuito alla buona riuscita della serie tv, salita sul podio d’onore di uno dei più autorevoli festival del cinema mondiale».