Una notizia che ha fatto il giro del web quella che ha coinvolto la comunità di Crosia-Mirto dove un pitbull ha aggredito una donna, uccidendo il cagnolino che portava al guinzaglio.

La donna ha cercato di proteggere in tutti i modi il cagnolino, venendo aggredita dal Pitbull alla spalla. Per il cucciolo non c’è stato nulla da fare e l’aggressione è avvenuta senza un motivo apparente.

Nonostante i tentativi coraggiosi di alcuni passanti di liberare il cane dalle fauci letali del pitbull, la situazione è peggiorata. L’animale, ormai completamente fuori controllo, ha dato il via a una fuga frenetica, attaccando un altro cane nelle vicinanze e lasciandolo gravemente ferito.

Sul posto, allertati dai passanti, sono intervenuti i Carabinieri che hanno provato a rimettere in tranquillità la zona. Sconvolta, la donna, è stata trasportata in ospedale per le cure tra lo shock della morte dell’adorato cucciolo.