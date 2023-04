Le elezioni suppletive dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali hanno proclamato Elma Battaglia nuova consigliera. Un importante risultato per il Croas Calabria l’elezione della Consigliera Battaglia, segno di un lavoro coeso della compagine regionale, capace di avere una rappresentanza significativa tra le fila del nazionale. I lavori della Commissione preposta alla verifica ed all’accertamento delle elezioni, si sono conclusi, con l’affermazione della dott.ssa Elma Battaglia, classe ’91, iscritta dal 2016 alla sez. B dell’Albo Regionale. Il Croas Calabria plaude all’esito elettivo, perché foriero di una voce di rappresentanza calabrese e sicuramente cassa di risonanza dei bisogni e delle istanze del territorio.

In surroga alla consigliera Battaglia presso il Croas Calabria è subentrato il dott. Giuseppe Macrì.

Il Croas Calabria sta portando avanti attraverso una programmazione puntuale una serie di importanti iniziative volte alla sensibilizzazione attorno alle tematiche di interesse sociale ed alla promozione dei diritti, tese anche a favorire un cambiamento tangibile nello svolgimento della professione sociale. La riflessione condotta dal Croas muove dall’analisi di una situazione emergenziale delle fasce più fragili della popolazione a cui si vuole dare risposte concrete, attraverso prossimità e competenza. Il Presidente Danilo Ferrara intervenuto sul punto ha espresso il plauso di tutto il Consiglio in merito alle professionalità calabresi che si distinguono e i migliori auguri rispetto all’assunzione del mandato per i colleghi Battaglia e Macrì, rispettivamente in ambito nazionale e regionale. “Ci auguriamo che l’impegno e la dedizione messa al servizio delle persone che incontriamo riesca a seminare rinnovata speranza. Siamo certi che anche in questa sua nuova dimensione professionale, Elma Battaglia saprà svolgere un decisivo ruolo”.