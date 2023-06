Il medico chirurgo, specialista, il medico di famiglia Genoeffa Frisina, affettuosamente “Genia”, lascia per pensionamento il servizio di medico svolto a Varapodio. A Lei, tanto amata, giunge il plauso ed il ringraziamento dei cittadini. Professionista originaria di Oppido Mamertina, poi varapodiese a tutti gli effetti, dopo lunga esperienza di medico in ospedale, ha “servito” per trenta anni un grande numero di mutuati con sapienza, pazienza, dedizione ed attenta disponibilità, conoscendo e facendosi carico dei tanti, piccoli e grandi, problemi morali e di salute dei componenti le diverse famiglie di Varapodio, che in modo familiare la chiamano “il medico Genia”. Giunto per Lei il tempo della quiescenza, i suoi pazienti avvertono il dovere di scrivere un pensiero grazie al quale poter materializzare la propria riconoscenza. Non è impresa facile, questo è chiaro, non è facile trovare le giuste frasi per ringraziarLa. Le parole non riusciranno mai a rendere il grado di gratitudine che la comunità varapodiese nutre per Lei che è stata come un faro nella notte e perciò la collettività non smetterà mai di esserLe grata. L’amata Dott.ssa Frisina è stato un importante medico, indispensabile supporto morale e fisico degli utenti quando questi presentavano difficoltà. Il suo lavoro è stato alquanto difficile e faticoso ed è stato eseguito con umanità e professionalità; efficiente è stata la sua operosità nel corso dell’epidemia da Covid-19: unanimi i consensi per l’azione da Lei esercitata. Noi pazienti che abbiamo avuto la fortuna di incontrare questo medico, ricordiamo Lei che – con il suo affetto, la vicinanza e le amorevoli premurose cure – ha rafforzato la voglia di vivere. Il suo motto é sempre stato: “sperare e mai arrendersi”; questa frase veniva spesso ripetuta con radioso sorriso rivolto a noi che vedevamo in Lei preciso punto di riferimento per la soluzione dei nostri malanni. Ora i varapodiesi, con umida commozione, vogliono dirLe “Grazie davvero di cuore.” Grande é l’apprezzamento per tutto quello che Lei ha fatto nella consapevolezza che, il potersi affidare ad un medico come Lei, era per il paziente motivo di conforto. Un pensiero particolare, e ringraziamenti sentiti, oltre che doverosi, vanno a Maria Annunziata Scarpari, “storica” Segretaria dello “Studio Frisina”, garbata, solerte, riservata; Maria è stata vera macchina di perfetta efficienza. Infine, da parte dei pazienti,: “Cara Genia Ti saremo riconoscenti sempre. Grazie per la presenza, la dolcezza ed il costante supporto che hai saputo elargire, grazie per la gentilezza e la comprensione e per aver sollevato le nostre sofferenze. Genia cara resti sempre nei nostri cuori, sempre per noi sarai il “nostro” Medico! Grazie, grazie ed ancora un superlativo grazie! Buona Vita! ”.

Pino Pardo, paziente e cittadino di Varapodio