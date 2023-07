Con sentenza emessa in data 6 luglio 2023, la Terza Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha condannato Francesco Costantino alla pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione e Giovanni Stilo alla pena di 8 anni, 10 mesi e 10 giorni di reclusione per partecipazione ad associazione ex art. 74 dpr 309/90.

Modeste le riduzioni di pena.

Solo Safine Abderrahim, difeso dall’avv. Luca Cianferoni del Foro di Roma e dall’avv. Tiziana Vignoli del Foro di Milano ha riportato l’assoluzione dalla imputazione di concorso esterno in associazione per narcotraffico.