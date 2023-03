Nelle intercettazioni telefoniche dell’operazione della Dda denominata “Hybris”, si delinea un quadro preoccupante in merito ad una presunta “strategia della tensione” contro lo Stato, in un dialogo tra Giuseppe Ferraro e Francesco Adornato, “E chi la vince la guerra … con lo Stato vinci la guerra … (…) Noi dobbiamo dare ascolto ai Siciliani … loro hanno voluto l’Antimafia …ora ci dicono loro di ammazzare … un Ministro …prima di fare il colpo di stato…”. Sono queste alcune delle frasi contenute nella montagna di intercettazioni dell’inchiesta.

Nei fatti si delinea un sorta di connubio sinergico tra la mafia siciliana e le cosche di ‘ndrangheta, come accadde per l’uccisione dei due carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo avvenuto nell’ambito di una ‘ndrangheta stragista. I due brigadieri furono uccisi il 18 gennaio 1994 con decine di colpi di fucile caricato a pallettoni e raffiche di mitra, e in merito c’è una sentenza di primo grado così come prospettato dalla Dda.

Nell’ordinanza ricostruita dalla Dda “tardasse a giungere in quanto lo Stato e la Magistratura la osteggiavano a fronte del ruolo di assoluto rilievo assunto nel panorama della criminalità organizzata”

Si riferiva inoltre che Pino Piromalli aveva composto la “commissione” per decidere se partecipare o meno alle stragi di Stato e che tale si era riunita a Nicotera presso il un resort. Ma che a questa strategia non era affatto d’accordo il boss di Limbadi Luigi Mancuso, “Ce l’hanno messa in c… anche a noi con il 41bis, ora ci dicono di ammazzare… un ministro… prima di fare il colpo di Stato… ma quando mai”.