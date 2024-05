In esito alla camera di consiglio di ieri, il Tribunale di Locri in composizione Collegiale, Pres. Dott,ssa Vitale, a latere Dott. Bonato e Dott. Trogu, ha emesso sentenza nell’ambito dell’operazione nota come “Dog Center”.

I tredici imputati erano accusati di associazione a delinquere e per una serie di omissioni e condotte realizzate nella gestione del canile Dog Center di Sant’Ilario dello Ionio, in violazione della normativa per la tutela degli animali.

Ecco le condanne:

Tedesco Leonzio, anni 5, mesi 4, giorni 15 di reclusione;

Giugno Giuseppe Rocco, anni 2, mesi 9

Morroni Mario, anni 2

Spadaro Santi, anni 1, mesi 6

Mediati Francesco, anni 1, mesi 6

Macrì Beniamino, anni 1, mesi 6

Tedesco Giorgia, anni 1, mesi 6

Scarfò Pasquale anni 1, mesi 6

Marasco Sergio, anni 1, mesi 6

Assolti:

Delfino Antonino, con gli avvocati Aurelio Chizzoniti e Steve Chizzoniti del Foro di Reggio Calabria

Deodato Rocco, con l’Avv. Antonio Papalia del Foro di Palmi

Furfaro Nicodemo, con l’Avv. Giuseppe Monteleone del Foro di Locri

Tropea Marisa, con l’Avv. Filippo Iaria del Foro di Reggio Calabria.