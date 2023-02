La Procura generale ha chiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi per l’ex assessore regionale Francesco Talarico nell’ambito del processo d’appello scaturito dall’inchiesta Basso profilo. In primo grado era stato condannato a 5 anni. Sei anni invece sono stati richiesti per l’imprenditore reggino Antonino Pirrello in primo grado condannato a 4 anni.

È stata chiesta anche la condanna a 4 anni per il notaio catanzarese Rocco Guglielmo assolto in primo grado. La requisitoria si è chiusa con la richiesta di confermare la sentenza di primo grado per gli altri imputati: Luigi Alecce; Anna Rita Antonelli; Giuseppe Bonofiglio; Rosario Bonofiglio; Pier Paolo Caloiero; Eugenia Curcio; Concetta Di Noia; Giulio Docimo; Carmine Falcone; Matteo Femia; Antonio Grillone; il collaboratore di giustizia Domenico Iaquinta; Francesco Luzzi; Santo Mancuso; Giuseppe Mangone; il collaboratore di giustizia Tommaso Rosa; Victoria Rosa; Giuseppe Truglia e Pino Volpe.